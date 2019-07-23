Вид из окна помогает в избавлении от вредных привычек

Команда ученых провела исследование, в ходе которого было установлено, что вид из окна дома воздействует на процесс избавления от вредных привычек.

Специалисты из Университета Плимута проанализировали взаимосвязь между успехом в процессе избавления от вредных привычек с видом, который человек каждый день наблюдает из окна своего дома.

Оказалось, что даже небольшое воздействие природы на человека способно повысить уровнь его состояния. Из этого следует, что чем больше зелени под окном у человека, тем ниже уровень его стресса.

Помимо того, что зелень под окном помогает бороться с вредными привычками, это также положительно сказывается на снижении риска диабета и помогает в процессе борьбы с лишним весом.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что фотографии туристов помогают ученым в исследованиях.