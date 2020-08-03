В России вступил в силу новый нацстандарт на автономера

В России с четвертого августа вступает в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.

Новый стандарт сохранил шрифт, структуру и габариты основных типов номеров. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росстандарта, будут введены регистрационные знаки для транспортных средств с нестандартным местом крепления, уменьшены габаритные размеры номера для мотоциклов, введен тип знаков для мотоциклов дипломатических и консульских представительств.

Выдавать знаки нового формата будут после утверждения нормативных правовых актов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о шести ошибках, которые могут спровоцировать дорожно-транспортное происшествие или даже стоить жизни автомобилистам. По словам эксперта, водители часто не до конца закрывают капот машины, что при большой скорости грозит разбитым лобовым стеклом и поврежденной крышей. Кроме того, водители часто выходят из салона, не обращая внимание на дорожное движение.