Названы шесть опасных ошибок, которые допускают автомобилисты

Кроме того, автомобилистам стоит помнить о необходимости пользоваться ближним светом в темноте и выключить дальние фары перед движущимися навстречу машинами. Пименов напомнил и о возможности потери колеса прямо во время движения, в случае неправильной затяжки болтов или гаек. Это может навредить не только водителю, но и другим участникам дорожного движения. Эксперт, помимо прочего, подчеркнул необходимость постоянной слежки за давлением в шинах: «в идеале — перед каждой поездкой», заявил он. Наконец, автолюбителям, как и пассажирам, нужно помнить о правильном положении за рулем — грамотная посадка может спасти жизнь при ДТП.