Названы шесть опасных ошибок, которые допускают автомобилисты

Названы шесть опасных ошибок, которые допускают автомобилисты
Шанс уцелеть в ДТП куда выше, когда водитель правильно расположился за рулем. Фото: pixabay.com

Эксперт Илья Пименов рассказал о шести ошибках, которые могут спровоцировать ДТП или даже стоить жизни автомобилистам.

Во-первых, автолюбители часто не до конца закрывают капот машины, что при большой скорости грозит разбитым лобовым стеклом и поврежденной крышей. Наиболее опасно, однако, то, что открывшийся капот мгновенно перекроет вам обзор. Также, отмечает журналист издания «За рулем», водители часто выходят из салона, не обращая внимание на дорожное движение. Открытая не вовремя дверь может спровоцировать, как минимум, серьезное ДТП.

Кроме того, автомобилистам стоит помнить о необходимости пользоваться ближним светом в темноте и выключить дальние фары перед движущимися навстречу машинами. Пименов напомнил и о возможности потери колеса прямо во время движения, в случае неправильной затяжки болтов или гаек. Это может навредить не только водителю, но и другим участникам дорожного движения. Эксперт, помимо прочего, подчеркнул необходимость постоянной слежки за давлением в шинах: «в идеале — перед каждой поездкой», заявил он. Наконец, автолюбителям, как и пассажирам, нужно помнить о правильном положении за рулем — грамотная посадка может спасти жизнь при ДТП.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 июля в России действуют новые правила для автомобилистов.
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