В России вступили в силу новые правила для автомобилистов

В России вступили в силу новые правила для автомобилистов
Начали действовать новые правила для водителей. Фото: unsplash.com

Сегодня, 1 июля, в России вступили в силу новые правила для водителей. Среди них — запрет на праворульные авто некоторых категорий и изменения в правилах парковки для инвалидов.

Начал действовать новый технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Документ изменяет требования к ввозу и использованию праворульных машин. Так, запрещается ввоз авто категорий М2 и М3 с правым рулем. К ним относятся грузовики с манипуляторами, спецтехника, самосвалы, микроавтобусы и др. Машины, которые попали в Россию до 1 июля, под ограничения не попадают.

Изменения также внесены в правила парковки для инвалидов. Бесплатная парковка теперь предоставляется инвалидам третьей группы, если они ограничены в самостоятельном передвижении. Они также могут больше не предъявлять документы для получения госуслуг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что продажи автомобилей в Петербурге упали на 61%.

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