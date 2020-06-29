Продажи автомобилей в Петербурге упали на 61%

По итогам мая в Петербурге продали 4 тыс. 572 автомобиля. Это на 61% меньше чем за аналогичный период прошлого года, сообщает специализированное агентство «Auto-Dealer-СПб».

При этом объем продаж в мае по отношению к апрелю вырос на 42%. Такая статистика обусловлена ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

За пять месяцев 2020 года в Петербурге продали 39 тыс. 204 новых автомобиля. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Статистика не учитывает продажи автомобилей BMW, MINI и Mercedes-Benz Rus.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса автосалоны временно закрылись. Продажа автомобилей велась дистанционно. В этот период наибольшим спросом пользовались Hyundai Creta, Volkswagen Polo и KIA Rio.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прогнозируют рост цен на автомобили иностранных брендов, имеющих производство в городе. Стоимость машин может увеличиться на 5-10%.