В Петербурге спрогнозировали рост цен на автомобили

В Петербурге спрогнозировали рост цен на автомобили
Эксперты прогнозируют рост цен на иномарки. Фото: Baltphoto

В Петербурге могут вырасти цены на автомобили иностранных брендов, которые разместили производство в городе.

По словам доцента кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидата социологических наук Дарьи Щербаковой, цены могут вырасти примерно на 5-10%.

По ее словам, падение продаж не помешает динамике роста цен. Она отметила, что на это повлияло закрытие границ, а также ограничительные меры, которые были введены из-за коронавируса.

По словам эксперта, машины, собранные до апреля, будут продавать по докризисным ценам, а стоимость новых иномарок вырастет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Минпромторге считают, что сейчас с покупкой транспортного средства можно повременить: наиболее выгодные условия начнут действовать после снятия ограничительных мер. Причем министерство распространяет свои прогнозы не только на столичный, но и региональный рынок.

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