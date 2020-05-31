В Минпромторге рассказали, когда выгодно покупать автомобили

В Минпромторге рассказали, когда выгодно покупать автомобили
В Москве дилерские центры начнут работу уже 1 июня.Фото: pixabay.com

В Минпромторге считают, что сейчас с покупкой транспортного средства можно повременить: наиболее выгодные условия начнут действовать после снятия ограничительных мер.

В ведомстве считают, что после выхода из режима самоизоляции и возвращения к стандартной работе дилерские центры предоставят наиболее выгодные условия для покупки автомобилей, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга РФ. Причем министерство распространяет свои прогнозы не только на столичный, но и региональный рынок.

Специалисты объясняют это тем, что с повышением объемов реализации улучшится и ситуация с сохранением занятости, «будут задействованы все участники процесса».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за апрель текущего года отечественные автодилеры потеряли почти 300 миллиардов рублей выручки.

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