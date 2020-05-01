Российские автодилеры в апреле потеряли 280 млрд рублей выручки из-за коронавируса

Убытки российских автодилеров из-за кризиса в отрасли, вызванного пандемией коронавируса, составили порядка 280 млрд выручки.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев рассказал, что оборот отрасли в год достигает примерно 3 трлн рублей, пишет ТАСС. При делении на 12 месяцев ее выручка в месяц составляет около 300 млрд рублей.

«Соответственно, размер недополученной выручки за месяц — это порядка 300 млрд, из которых что-то будет, потому что сервисы работают, в отдельных регионах продаются машины. Но поток на сервисы сильно сильно упал, потому что есть проблемы с ограничением передвижения граждан и с тем, что они в принципе боятся ездить», — отметил он.

По его оценкам, за апрель отрасль потеряет выручки примерно 280 млрд рублей или более.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 307 691 человек. Скончались 234 075, при этом 1 039 182 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 106 498 человек, умерли 1 073. При этом 11 619 пациентов вылечились.

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