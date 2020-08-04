Жителей Петербурга вернут домой вывозным рейсом из Еревана

Жителей Петербурга вернут домой вывозным рейсом из Еревана
В Пулково ждут вывозные рейсы. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Россиян, застрявших за границей, продолжают возвращать на родину.

В Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ» была опубликована новая информация о полетах в Россию на текущей неделе.

В Санкт-Петербург отправится один рейс. Согласно предварительным данным, самолет с туристами вылетит из столицы Армении Еревана в Пулково в понедельник, 10 августа. Точное время и номер рейса в настоящее время для пассажиров пока еще уточняются.

Стоит напомнить, что всех вновь прибывших в воздушную гавань Северной столицы, встречают работники Роспотребнадзора. Все пассажиры проходят осмотр и сдают анализы на коронавирусную инфекцию. Также, им выдается предписание, согласно которому они обязаны находиться на карантине по месту проживания в течение 14 дней. После этого прилетевших развозят по домам на специальных автобусах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия может открыть авиасообщение со всеми странами с 11 августа.

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