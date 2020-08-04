Движение в тоннеле под Литейным мостом ограничат из-за работ по замене асфальта

Движение в тоннеле под Литейным мостом ограничат из-за работ по замене асфальта
Литейный мост в Петербурге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Водители транспортных средств в августе не смогут проехать по тоннелю под Литейным мостом по причине ремонта на данном участке.

Все дело в том, что с 4 по 31 августа в тоннеле под переправой ремонтные службы будут проводить работы по замене асфальтового покрытия. Из-за этого, до конца лета поэтапно начнут ограничивать движение транспорта от Арсенальной до Пироговской набережных по направлению в обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Представители ведомства обратились к петербуржцам с просьбой быть внимательнее по время действия ограничений. Альтернативные маршруты следует планировать заранее.

Подробную схему предстоящих ограничений можно найти, перейдя на сайт Государственной административно-технической инспекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ГАТИ предупредили о новых ограничения на дорогах Петербурга.

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