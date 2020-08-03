В ГАТИ предупредили о новых ограничения на дорогах Петербурга

В ГАТИ предупредили о новых ограничения на дорогах Петербурга
В результате проведения ремонтных работ будут внесены ограничения движения. Фото: pixabay.com

Ремонтные работы временно помешают водителям ездить привычными маршрутами следования.

Проведение ремонтных работ, связанных с перекладкой теплосети, станет причиной ограничений движения транспорта по Среднеохтинскому проспекту. Речь идет об участке от улицы Молдагуловой до улицы Панфилова и по улицам Панфилова и Тарасова от Большеохтинского до Среднеохтинского проспекта. Также, движение будет полностью закрыто на пересечении Среднеохтинского проспекта и улицы Молдагуловой. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Реконструкция канализации послужит причиной закрытия движения в период с 4 по 30 августа по улице Даля. Транспорт в эти дни не сможет проехать от набережной реки Карповки до улицы Профессора Попова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ГАТИ рассказали о новых ограничениях на улицах Петербурга с 17 июля.

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