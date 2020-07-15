В ГАТИ рассказали о новых ограничениях на улицах Петербурга с 17 июля

В ГАТИ рассказали о новых ограничениях на улицах Петербурга с 17 июля
Ограничения введут в двух районах Петербурга. Фото: Baltphoto

В Петербурге в течение трех дней, начиная с 17 июля, будут введены ограничения на ряде улиц во Фрунзенском и Петроградском районах города.

Как сообщает пресс-служба ГАТИ, с 17 по 19 июля петербуржцы не смогут проехать по участку Будапештской улицы — от проспекта Славы до улицы Турку. Проезд будет закрыт из-за работ по реконструкции теплосети.

Кроме того, с 17 июля по 22 августа будет перекрыто движение транспорта на перекрестке улицы Академика Павлова и Аптекарского проспекта. Там будут проводиться работы по ремонту тротуара, которые проведет компания «БОНАВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». Для пешеходов будет обеспечен безопасный проход на время производства работ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Чайковского и набережной Фонтанки ограничат движение транспорта.

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