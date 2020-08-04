В Кировском районе испытают теплосети

В Петербурге теплосети Кировского района готовят к испытаниям.

Как сообщает АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», тепловые сети на плотность и прочность в Кировском районе проведут в среду, 5 августа.

В зону проверки войдут Автомобильная улица, улицы Стойкости, Генерала Симоняка, Солдата Корзуна, Лени Голикова, Танкиста Хрустицкого, Козлова, а также проспекты Стачек, Маршала Жукова, Ветеранов, Народного Ополчения, Трамвайный.

Местных жителей просят не подходить к местам парения и вытекания воды. Не стоит также парковать автомобили в зоне разлива.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Невском районе Петербурга на 1,5 года раньше реконструировали тепловые сети. Ремонт трубопровода был завершен на улице Коллонтай. На участке от проспекта Солидарности до улицы Кржижановского. По ним тепло идет в 52 дома.