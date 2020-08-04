Петербургская организация задолжала сотруднице почти 70 тысяч

В Петербурге прокуратура Выборгского района провела проверку соблюдения трудового законодательства. Нарушения были выявлены в организации ООО «АтомЭкоПроект».

Обо всем стало известно во вторник, 4 августа. Было установлено, что компания не выплатила сотруднице зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 66 тыс. рублей.

Как сообщили на сайте прокуратуры, в адрес руководства организации было внесено представление. После вмешательства прокуратуры работодатель полностью погасил образовавшиеся долги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская компания задолжала сотрудникам зарплату на 25 млн рублей. Прокуратура выяснила, что полторы тысячи сотрудников организации в январе-феврале 2020 года работали фактически бесплатно.