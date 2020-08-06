Полумарафон «Северная столица» 9 августа изменит движение общественного транспорта

Полумарафон &#171;Северная столица&#187; 9 августа изменит движение общественного транспорта
Полумарафон "Северная столица" пройдет 9 августа. Фото: Pixabay

В центре Петербурга в воскресенье, 9 августа, пройдет полумарафон «Северная столица». Из-за мероприятия будут внесены изменения в маршруты автобусов, трамваев и троллейбусов.

Об этом сообщили в городском Комитете по транспорту. Полумарафон «Северная столица» будет проходить с 8:00 до 13:00. На это время изменятся маршруты в центре города.

Так, изменения затронут маршруты автобусов №1, №3, №6, №7, №10, №14, №22, №24, №27, №47, №71, №100, №128, №191, трамваев №3, №6 и №40, а также троллейбусов №1, №5, №7, №9, №10, №11, №17, №22 и №31.

Более подробная информация размещена на сайте администрации губернатора Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за ремонта Краснопутиловской улицы изменятся маршруты автобусов №3, №11, №39, №64 и №90.

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