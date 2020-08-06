Из-за ремонта Краснопутиловской улицы изменятся маршруты автобусов №3, №11, №39, №64 и №90

Ремонт Краснопутиловской улицы в Московском районе Северной столицы изменит на ближайшие выходные маршруты автобусов №№ 3, 11, 39, 64 и 90.

Так, автобус №3 будет следовать от улицы Костюшко до Предпортовой улицы, затем до Дунайского проспекта и путепровода через Пулковское шоссе, от шоссе до площади Победы и далее до конечно остановки «Театральная площадь». Автобус №11 отправился от остановки «Станция Предпортовая» до Дунайского проспекта, путепровода над Пулковском шоссе и площади Победы, затем до конечной остановки «Троицкое поле». Оба автобуса в обратном направлении следует без изменения трассы, информируют в городском комитете по транспорту.

Маршрут № 39 начинает движение от конечной остановки “Улица Костюшко” по улице Галстяна, затем по Варшавской улице и Ленинскому проспекту до Московской площади, по улице Ленсовета, до Московской площади и далее до конечной остановки “Аэропорт Пулково-1”; в обратном направлении от конечной остановки «Аэропорт Пулково-1» по действующей трассе до улице Орджоникидзе, далее по площади Победы и улице Галстяна до конечной остановки «Улица Костюшко».

Автобус № 64 отправляется с остановки “Звёздная улица” по действующей трассе до Московского шоссе, далее по площади Победы и улице Галстяна, Варшавской улице, затем по Краснопутиловской улице и далее по действующей трассе. В обратном направлении, от конечной остановки «Платформа Воздухоплавательный парк» по действующей трассе до Краснопутиловской улицы, далее по Варшавской улице, Ленинскому проспекту и Московскому проспекту, площади Победы, Московскому шоссе и далее по действующей трассе.

Автобусный маршрут № 90 следует от конечной остановки “Улица Костюшко” по улице Галстяна и Варшавской улице, после чего по Ленинскому проспекту и Московской площади, Демонстрационному проезду и далее до конечной остановки “Южное кладбище”. В обратном направлении автобус начинает движение от конечной остановки «Южное кладбище» по действующей трассе до улицы Орджоникидзе, далее по площади Победы и улице Галстяна до конечной остановки «Улица Костюшко».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в выходные из-за ремонтных работ закроют несколько съездов ЗСД.