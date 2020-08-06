Ремонтные работы в выходные закроют несколько съездов на ЗСД

граничения, вводимые в связи с производством работ, планируются на часы минимальной транспортной нагрузки с учетом требований к безопасности проведения работ, отмечают в комитете. Фото: Роман Киташев, "Магистраль северной столицы"

граничения, вводимые в связи с производством работ, планируются на часы минимальной транспортной нагрузки с учетом требований к безопасности проведения работ, отмечают в комитете. Фото: Роман Киташев, "Магистраль северной столицы"

С 7 по 9 августа на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге будут закрыты для транспорта несколько съездов.

Причиной изменений в движении транспорта являются ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия. О грядущем закрытии съездов в четверг, 6 августа, информируют в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Так, с 23:59 7 августа до 11:00 9 августа будет нельзя попасть на ЗСД с Богатырского проспекта, а с 22:00 7 августа до 14:00 9 августа закроют съезд с ЗСД на Приморский проспект.

Кроме того, с 22:00 7 августа до 9:00 9 августа съезд с ЗСД на Богатырский проспект и разворот для въезда на магистраль в сторону центра города также будет недоступен. Вместо этого автомобилисты могут воспользоваться съездом на Планерную улицу. С 3:00 до 6:00 9 августа полностью перекроют съезд с ЗСД на Автомобильную улицу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Морской набережной возле ЗСД неизвестные открыли стрельбу.