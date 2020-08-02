Трое открыли стрельбу из автоматов под ЗСД на Морской набережной

Трое открыли стрельбу из автоматов под ЗСД на Морской набережной
У мужчины изъяли светозвуковой автомат. Фото: pixabay

В Петербурге очевидцы сообщили в полицию о трех мужчинах, которые стреляли из автоматов. Однако на месте полицейские задержали только одного.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне вечером полиция получила сообщение, что под мостом ЗСД на Морской набережной три человека открыли стрельбу.

Прибыв на место происшествия правоохранители подтвердили информацию. Они задержали только одного — 34-летнего жителя Волгоградской области, который был вооружен автоматом СХ-АК-103.

Мужчина стрелял в воздух и никого не задел. Изъятое оружие направили на экспертизу, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стражи порядка составили на него протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Купчино молодые хулиганы на «Киа Рио» открыли стрельбу.

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Трое открыли стрельбу из автоматов под ЗСД на Морской набережной
В Купчино молодые хулиганы на «Киа Рио» открыли стрельбу