В Купчино молодые хулиганы на «Киа Рио» открыли стрельбу

Правоохранители поймали двоих парней и девушку, устроивших стрельбу из пистолета во Фрунзенском районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, стрельба произошла в ночь на 1 августа у дома №22/1 по улице Турку. Очевидцы вызвали полицию.

На месте происшествия стражи порядка обнаружили стрелков в автомобиле «Киа Рио». Из салона иномарки изъяли газовый пистолет.

Оказалось, что стрельбу устроили парни 25 и 23 лет, а также 22-летняя девушка. Они целились в воздух и, к счастью, никто не пострадал.

Молодежь доставили в отдел полиции, где на них составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Просвещения выходец из Средней Азии получил выстрел в спину.