В Купчино молодые хулиганы на «Киа Рио» открыли стрельбу

В Купчино молодые хулиганы на &#171;Киа Рио&#187; открыли стрельбу
Хулиганов доставили в отдел полиции. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

Правоохранители поймали двоих парней и девушку, устроивших стрельбу из пистолета во Фрунзенском районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, стрельба произошла в ночь на 1 августа у дома №22/1 по улице Турку. Очевидцы вызвали полицию.

На месте происшествия стражи порядка обнаружили стрелков в автомобиле «Киа Рио». Из салона иномарки изъяли газовый пистолет.

Оказалось, что стрельбу устроили парни 25 и 23 лет, а также 22-летняя девушка. Они целились в воздух и, к счастью, никто не пострадал.

Молодежь доставили в отдел полиции, где на них составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Просвещения выходец из Средней Азии получил выстрел в спину.

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