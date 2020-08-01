На проспекте Просвещения выходец из Средней Азии получил выстрел в спину

В Калининском районе задержали подозреваемого в стрельбе мужчину, который немногим ранее выстрелил в спину гражданину одной из среднеазиатских республик на проспекте Просвещения.

В 20:00 30 июля в правоохранительные органы Петербурга поступило сообщение о стрельбе возле 1-го подъезда дома №40 по улице Бутлерова. На месте происшествия прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого. Выяснилось, что ранее на разгрузочной площадке одной из коммерческих фирм на проспекте Просвещения в ходе внезапной ссоры 53-летний злоумышленник выстрелил в спину 21-летнему выходцу из Средней Азии.

Пострадавший был госпитализирован с ранением в области спины и ушибом грудного отдела позвоночника. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском шоссе бизнесмен устроил стрельбу со своим товарищем.