Бизнесмен и его приятель устроили стрельбу холостыми на Московском шоссе

Бизнесмен и его приятель устроили стрельбу холостыми на Московском шоссе
На Московском шоссе стреляли из охолощенного оружия. Фото: unsplash.com

В полицию 25 июля поступило сообщение о выстрелах на Московском шоссе в Петербурге. Выяснилось, что стрельбу из охолощенного пистолета устроил 32-летний мужчина.

Оружие принадлежит 35-летнему генеральному директору частной компании. Владелец пистолета также находился на месте, пока его знакомый стрелял в сторону.

«Участников доставили в отдел полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В отношении стрелка составлен административный протокол о мелком хулиганстве, мужчина задержан. Владельцу оружия предъявили обязательство о явке.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Стрелявшему грозит арест.

Охолощенное оружие предназначено для имитации выстрела. Часто использует в театральных постановках и киносъемках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подростка госпитализировали с травмой глаза. Полиция полагает, что в него из пневмонического пистолета выстрелил четвероклассник.

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