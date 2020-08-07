В Петербурге беременная женщина родила раньше срока после драки с мужем

Жительница Шушар оказалась на родительном столе после конфликта с супругом.

Правоохранительные органы получили сигнал о госпитализации женщины в четверг, 6 августа. В больницу 30-летняя женщина была доставлена на 33 неделе с травмами на теле. Из-за пережитого стресса и физического воздействия у нее произошла преждевременная родовая активность. Благодаря умелым действиям врачей малыш появился на свет. Его жизнь сейчас находится вне опасности. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

После разговора с роженицей сотрудники полиции выяснили, что удары ей нанес ее супруг в результате вспыхнувшей ссоры, произошедшей на бытовой почве.

Мужа пострадавшей позднее доставили в полицейский участок для объяснений.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего была инициирована проверка. По ее результатам органами правопорядка будут приняты соответствующие решения.

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