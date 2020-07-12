Конфликт между двумя посетителями кафе в Луге закончился стрельбой

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе в Луге.

Как стало известно gazeta.spb.ru, под утро 11 июля в полицию поступило сообщение о том, что в Луге возле кафе на улице Госпитальной стреляли в человека.

Выяснилось, в кафе произошёл конфликт между двумя мужчинами, который продолжился на улице. Один из них стал стрелять в другого из предположительно травматического пистолета. После чего все убыли с места происшествия. Пострадавший 2000 года рождения получил ранения грудной клетки, правого предплечья, левого плеча и правой голени. Он сам обратился за медицинской помощью в больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

По подозрению в преступлении задержан ранее судимый мужчина 1987 года рождения. Возбуждено уголовное дело части 213 УК (хулиганство).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Ленинском проспекте в столице в понедельник, 15 июня, произошла перестрелка, в результате которой пострадали трое человек: двое сотрудников правоохранительных органов и сам стрелок. Что послужило основанием для интереса правоохранителей, неизвестно.