Пригожин уверен, что для жизни в России нужно 2 млн рублей в месяц

Пригожин уверен, что для жизни в России нужно 2 млн рублей в месяц
Иосиф Пригожин. Фото: Instagram

Продюсер не понимает, как можно довольствоваться 50 тысячами рублей.

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на какую сумму он может прожить в месяц. Об этом сообщает «Пятый канал». Знаменитость отметил, что ему необходимо полтора или два миллиона, чтобы чувствовать себя уверенно. Он напомнил, что занимается деятельностью, которая предполагает инвестировать деньги в творчество, артистов, музыку и клипы.

«Я считаю, что люди, которые говорят, что в месяц можно жить на 30-50 тысяч рублей, они лукавят»,

— добавил Пригожин.

Напоминаем, что тему о том, сколько денег нужно в месяц, подняла Утяшева. Она заявила, что тратит за один поход на рынок около десяти тысяч рублей и считает, что в месяц ей бы хватило всего 50 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ляйсан Утяшева рассказала, сколько денег ей надо для комфортной жизни.

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