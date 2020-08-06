Ляйсан Утяшева рассказала, сколько денег ей надо для комфортной жизни

Ляйсан Утяшева рассказала, сколько денег ей надо для комфортной жизни
Ляйсан с бабушкой и дедушкой на родине, в Башкирии. Фото: Instagram @liasanutiasheva

Экс-гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, какой суммы денег ей бы хватило для комфортного существования.

По словам российской спортсменки, ей не нужно больших средств: звезда редко посещает дорогие рестораны, а продуктами чаще всего закупается на рынке. На один поход, по словам Утяшевой, нужно около десяти тысяч рублей. Поэтому, считает гимнастка, 50 тысяч рублей в месяц ей бы хватило. Однако Ляйсан не уточнила, сколько раз в месяц покупает продукты.

Отметим, что 35-летняя Ляйсан Утяшева — заслуженный мастер спорта и многократная чемпионка по художественной гимнастике, супруга шоумена Павла Воли и мама двоих детей, Роберта и Софии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ляйсан поддерживает великолепную спортивную форму: недавно спортсменка удивила подписчиков шпагатом.

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