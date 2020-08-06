Ляйсан Утяшева рассказала, сколько денег ей надо для комфортной жизни

Экс-гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, какой суммы денег ей бы хватило для комфортного существования.

По словам российской спортсменки, ей не нужно больших средств: звезда редко посещает дорогие рестораны, а продуктами чаще всего закупается на рынке. На один поход, по словам Утяшевой, нужно около десяти тысяч рублей. Поэтому, считает гимнастка, 50 тысяч рублей в месяц ей бы хватило. Однако Ляйсан не уточнила, сколько раз в месяц покупает продукты.