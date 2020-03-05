Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников

Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников
Утяшева показала упражнения. Фото: Instagram @liasanutiasheva

Телеведущая показала свою шикарную растяжку.

Об этом стало известно 5 марта. Телеведущая Ляйсан Утяшева выложила видеозапись в Instagram-аккаунте, на которой она демонстрирует шикарную растяжку. На звезде надет яркий костюм, облегающий стройное тело. Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.

«В любой непонятной ситуации улыбаемся и машем… Либо делаем шпагат — краба»,

— подписала снимок телеведущая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тучный сын Никаса Сафронова сел на шпагат Волочковой. Пианист принял участие в челлендже звезды, подойдя к заданию с юмором.

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