Тучный сын Никаса Сафронова сел на шпагат Волочковой

Тучный сын Никаса Сафронова сел на шпагат Волочковой
Сафронов не комплексует из-за лишнего веса. Фото: https://www.instagram.com/lukasafronovofficial/

Пианист принял участие в челлендже звезды, подойдя к заданию с юмором.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Фотографию пианист Лука Сафронов опубликовал в своем Instagram-аккаунте. На ней 242-килограммовый мужчина закидывает ногу на заборчик. В подписи говорится, что пианист решил принять шпагатный челлендж балерины Анастасии Волочковой.

Подписчики оценили юмор Сафронова-младшего, но далеко не все. Люди начали советовать мужчине похудеть и грозят серьезными проблемами со здоровьем. Сам Лука никак не комментирует хейтерские комментарии и, кажется, наслаждается жизнью, несмотря на тучность. Он как-то заявлял, что не собирается сбрасывать вес.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Никас Сафронов пишет икону с ликом Юлии Началовой. Его заказал один богатый человек, который считает погибшую певицу святой.

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