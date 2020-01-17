Никас Сафронов пишет икону с ликом Юлии Началовой

Его заказал один богатый человек, который считает погибшую певицу святой.

Об этом стало известно 17 января. Обо всем сообщает издание «Дни.ру». Художник Никас Сафронов рассказал, что ему заказали написать икону с ликом певцы Юлии Началовой. За нее готов заплатить один богатый бизнесмен и почитатель таланта погибшей артистки. По задумке Началова должна находиться в окружении святой Анны и святой Марии.

Сафронов удивился, когда получил такой заказ. Он не верил, что действительно есть люди, считающие, что Началову нужно канонизировать.

Напоминаем, что певица скончалась в 2019 году совершенно неожиданно из-за подагры. Смерть певицы стало одним из самых обсуждаемых событий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что поклонники услышат последнюю песню Началовой. Запись нашли на студии. Композицию под названием «Останься» она записала перед смертью.