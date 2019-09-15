Поклонники услышат последнюю песню Началовой

Запись нашли на студии. Композицию под названием «Останься» она записала перед смертью.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Обо всем сообщает бывший пиар-директор артистки Анна Исаева, передает «Комсомольская правда». Она рассказала, что Юлия Началова незадолго до кончины записала новую песню «Останься». Запись хранилась на студии. Ее обнаружили сразу после похорон звезды и планируют выложить в сеть в ближайшие месяцы.

Также Исаева отметила, что поклонники смогут увидеть телепроект, посвященный Юлии Началовой и прочитать книгу о ее жизни.

Напоминаем, что певица ушла из жизни в марте 2019 года. Причиной смерти стало заражение крови во время операции, в результате которого остановилось сердце.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что экс-помощница Началовой рассказала о дочери певицы. Она отметила, что после публикации фотографии Веры, многие обеспокоились состоянием ребенка. Исаева заверила, что девочка чувствует себя нормально – дочка Началовой весела и смотрит на мир в ожидании только хорошего.