Семья Началовой просит у неравнодушных денег на установку памятника певице

Семья Началовой просит у неравнодушных денег на установку памятника певице
Началова умерла 16 марта 2019 года.Фото: https://www.instagram.com/julianachalova/

Деньги нужно собрать к годовщине смерти, она состоится 16 марта 2020 года.

Об этом стало известно сегодня, 13 августа. Новостью поделилась бывший пиар-директор певицы Анна Исаева в разговоре с агентством «Собеседник». Она заявила, что семья Юлии Началовой уже задумывается, откуда брать деньги на установку памятника певицы. Они надеются, что немаленькую сумму им помогут собрать поклонники артистки.

Исаева также отметила, что родители певицы до сих пор не отошли после ее смерти, хотя прошло уже несколько месяцев. Недавно они ездили к ней на могилу, а также провели в Воронежской области две недели.

Напоминаем, что певицы не стало 16 марта, ей не было даже 40 лет. Причиной смерти стало заражение крови во время операции, в результате которого остановилось сердце.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Началова не могла оплатить лечение подагры. Всем казалось, что у известной певицы не может быть проблем с деньгами, но на деле она испытывала нужду.

могила Юлия Началова
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