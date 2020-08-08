Статистика Росстата напрягла Смольный, Петербург готовится ко второй волне коронавируса

Каждый шестой, умерший от коронавируса в России, оказался петербуржцем. Фото: gov.spb.ru

Каждый шестой, умерший от коронавируса в России, оказался петербуржцем. Фото: gov.spb.ru

Правительство Петербурга все же признало высокую летальность от новой коронавирусной инфекции. Судя по всему, Северную столицу ждет новая вспышка заболевания.

Как сообщает АБН, в Смольном серьезно восприняли статистику Росстата, согласно которой каждый шестой умерший в стране от коронавируса оказался петербуржцем.

Пока петербургские власти планируют провести серию совещаний, посвященных коронавирусной инфекции. На встречи пригласят представителей Роспотребнадзора.

Отмечается, что вторая волна коронавируса может накрыть Петербург осенью.

Ранее gazeta.spb.ru писала о новых разработках ученых в сфере борьбы с коронавирусом. Так Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) получило патент на препарат, который позволяет предотвратить различные осложнения при заболевании коронавирусом.