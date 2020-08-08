На Рабочей улице выгорел ангар, пламя задело три грузовика

Спасателям утром в субботу, 8 августа, пришлось бороться с крупным пожаром в Красносельском районе Петербурга. Там полыхал ангар.

О пожаре сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Информация о возгорании поступила в ведомство в 06:15.

Выяснилось, что на Рабочей улице огонь охватил металлический ангар, полыхали 150 квадратных метров. В результате пламя перебросилось на грузовые автомобили, которые стояли рядом. Пострадали три машины.

Пожар смогли ликвидировать больше чем через час.

«Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в региональном управлении МЧС.

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