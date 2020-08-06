В Тосненском районе пожарные час тушили горящий дом

В Тосненском районе Ленобласти загорелся частный дом. С пламенем боролись восемь спасателей.

Пожар случился поздним вечером в среду, 5 августа, в СНТ «Поляны». Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 23:25. Они оперативно выехали к месту происшествия.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пожарным потребовалось около часа, чтобы потушить пламя. К 00:23 огонь был ликвидирован.

Обстоятельства случившегося не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приозерске спасатели за полчаса потушили полыхающий гараж. Площадь возгорания составила 24 «квадрата».