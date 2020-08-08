Новый каток появится на Ириновском проспекте к осени

В Красногвардейском районе Петербурга строится новый крытый каток с искусственным льдом. Его планируют сдать в конце августа.

Об этом информирует пресс-служба Смольного. Проектирование катка началось еще восемь лет назад. За последние годы на объекте сменилось три подрядчика. Последний подрядчик пришел на площадку в прошлом году.

В июне этого года объект был готов на 90%, а сейчас степень готовности составляет 99%. Строители обещают сдать каток 31 августа.

Ледовая арена будет рассчитана на 250 зрителей, которые разместятся на трибунах. Здесь оборудуют спортивные и тренажерные залы, зал хореографии, батут, раздевалки, сауну и медицинский кабинет.

Как сообщили в пресс-службе, городские власти планируют развивать на этой арене керлинг. Если эпидемиологическая обстановка по коронавирусу позволит, то в сентябре здесь проведут первые соревнования по этому виду спорта.

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