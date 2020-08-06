В Кудрово построят 6 школ и 15 детских садов к 2022 году

Новые школы и детсады должны построить к 2020 году. Фото: unsplash.com

Новые школы и детсады должны построить к 2020 году. Фото: unsplash.com

Проблема с количеством детских садов и школ в городе Кудрово в Ленинградской области должна решиться до конца 2022 года.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил в ходе встречи с активом Кудрово, что в течение двух лет в городе появятся 15 детских садов и шесть школ. Их строительство будет проходить в рамках программ «Стимул» и «Соцобъекты в обмен на налоги».

Глава 47 региона также сообщил, что на текущий момент в Кудрово строятся несколько социальных объектов: четыре школы, в которые смогут пойти 4450 местных детей, и девять детских садов.

Это должно улучшить ситуацию с нехваткой мест в работающих сейчас детских садах и школах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к 2024 году в Петербурге построят более 300 социальных объектов.