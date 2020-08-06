К 2024 году в Петербурге построят более 300 социальных объектов

За минувшие полгода в Петербурге сдали более 700 тыс. кв.м. жилья. Фото: pixabay.com

За минувшие полгода в Петербурге сдали более 700 тыс. кв.м. жилья. Фото: pixabay.com

Санкт-Петербург вышел в лидеры по России по вводу нового жилья и созданию комфортной городской среды. В 2020 планируется сдать 60 социальных объектов, а к 2024 году — более 300.

Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на собрании, посвященном Дню строителя. Он отметил, что в городе начали быстрее строить соцобъекты, причем строительство многих из них проходит за счет компаний-застройщиков.

В прошлом году в Петербурге открылись 72 новых объекта, включая детские сады, школы и медучреждения. В 2020 году в Петербурге введут в эксплуатацию 60 соцобъектов. А к 2024 году в Петербурге должны построить 309 таких объектов.

За минувшие полгода в Петербурге сдали более 700 тыс. кв.м. жилья. К концу года введут еще 3,7 млн кв.м.

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