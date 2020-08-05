Setl Group построит школу с футбольным полем в Московском районе

Холдинг Setl Group начал строить общеобразовательную школу в Московском районе. Учреждение появится в ЖК «Зеленый квартал».

У новой школы будет большая спортивная зона и футбольное поле. Она примет 825 учеников.

Для школьников помладше компания подготовит учебные и рекреационно-игровые кабинеты, а также помещение для групп продленного дня. Для учеников средней и старшей школы кроме учебных классов подготовят современные мастерские.

Школа получит много спортивных зон, в том числе и на свежем воздухе. Там благоустроят территорию для игр и отдыха, футбольное поле, площадку для игры в волейбол и баскетбол, беговые дорожки. Спортом школьники также смогут заниматься в двух залах.

В центральном блоке школы разместят пост охраны, библиотеку, столовую, гардероб и медкабинет. Актовый зал с эстрадой будет вмещать 495 человек.

Завершить строительство школы планируют в четвертом квартале следующего года.