На Энтузиастов сбили женщину на самокате, на месте работает скорая

Женщина на самокате попала под колеса автомобиля в Красногвардейском районе Петербурга.
О происшествии рассказали местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Дорожная авария с участием самокатчицы произошла на пересечении тротуара и проезжей части у дома №28 по проспекту Энтузиастов. Судя по опубликованным в группе снимкам, женщину сбил автомобиль такси. По всей видимости, она ехал.
На месте происшествия собрались неравнодушные петербуржцы, пытающиеся помочь пострадавшей. Очевидцы вызвали скорую помощь. О том, какие травмы получила женщина, не сообщается.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каршеринг оказался на встречке на съезде КАД. В Петербурге очевидцы сообщают о полете каршеринга на одном из съездов КАД. Водитель потерял управление.