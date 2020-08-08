На Энтузиастов сбили женщину на самокате, на месте работает скорая

На Энтузиастов сбили женщину на самокате, на месте работает скорая
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Женщина на самокате попала под колеса автомобиля в Красногвардейском районе Петербурга.

О происшествии рассказали местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Дорожная авария с участием самокатчицы произошла на пересечении тротуара и проезжей части у дома №28 по проспекту Энтузиастов. Судя по опубликованным в группе снимкам, женщину сбил автомобиль такси. По всей видимости, она ехал.

На месте происшествия собрались неравнодушные петербуржцы, пытающиеся помочь пострадавшей. Очевидцы вызвали скорую помощь. О том, какие травмы получила женщина, не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каршеринг оказался на встречке на съезде КАД. В Петербурге очевидцы сообщают о полете каршеринга на одном из съездов КАД. Водитель потерял управление.

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