Каршеринг оказался на встречке на съезде КАД

В Петербурге очевидцы сообщают о полете каршеринга на одном из съездов КАД. Водитель потерял управление.
Об этом горожане рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
По их словам, инцидент произошел на съезде с внутренней стороны КАД, недалеко от Мурино.
Судя по всему, водитель потерял управление. В какой-то момент он начал вилять по дороге, а потом и вовсе вылетел на полосу встречного движения. В этот момент встречка была пустой. Водитель смог остановиться и развернуться. После этого он направился в другую сторону.
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