Каршеринг оказался на встречке на съезде КАД

ДТП с каршерингом на КАД. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

ДТП с каршерингом на КАД. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

В Петербурге очевидцы сообщают о полете каршеринга на одном из съездов КАД. Водитель потерял управление.

Об этом горожане рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По их словам, инцидент произошел на съезде с внутренней стороны КАД, недалеко от Мурино.

Судя по всему, водитель потерял управление. В какой-то момент он начал вилять по дороге, а потом и вовсе вылетел на полосу встречного движения. В этот момент встречка была пустой. Водитель смог остановиться и развернуться. После этого он направился в другую сторону.

Ранее gazeta.spb.ru писала о массовом ДТП на проспекте Луначарского. Накануне, 7 августа, вечером, там столкнулись три автомобиля.