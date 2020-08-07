На Луначарского массовое ДТП: столкнулись три машины

Виновники инцидента немного преграждают путь остальным участникам движения.

На проспекте Луначарского сегодня вечером, 7 августа, столкнулись три автомобиля. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Там столкнулись в среднем ряду две легковушки и «Газель». Как именно все произошло – не уточняется, детали инцидента не разглашаются. Свидетели уверяют, что все остались целы и отделались испугом. Некоторые добавляют, что ДТП затрудняет движение, но не сильно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД произошло сразу два ДТП: движение затрудненно. Пользователи отмечают, что инциденты произошли практически одновременно. Один из автомобилей в результате влетел в ограждение. Детали аварий не разглашаются.