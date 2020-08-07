На КАД произошло сразу два ДТП: движение затрудненно

По предварительным данным, все остались живы.

На КАД случилось сразу две аварии. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Свидетели пишут, что в районе Ржевки столкнулись две «Лады», а неподалеку врезались друг в друга «Митсубиси» и микроавтобус. Пользователи отмечают, что инциденты произошли практически одновременно. Один из автомобилей в результате влетел в ограждение. Детали аварий не разглашаются.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. На местах ожидают сотрудников правоохранительных органов, чтобы разобраться в случившемся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мотоциклист попытался избежать ДТП на Литейном мосту, но рухнул под колеса KIA.