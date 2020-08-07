Мотоциклист попытался избежать ДТП на Литейном мосту, но рухнул под колеса KIA

В Петербурге на Литейном мосту произошел дорожный инцидент с участием мотоциклиста. Байкер попытался избежать ДТП, но упал под колеса другого авто.

Все случилось сегодня, 7 августа. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи зафиксировано, что водитель двухколесного транспорта попытался избежать неожиданного дорожно-транспортного происшествия и упал прямо под колеса KIA. Водитель иномарки решил не останавливаться, а просто уехать с места происшествия.

Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель фуры погиб после ДТП с большегрузом на ЗСД. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Устанавливается личность погибшего.