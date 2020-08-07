Водитель фуры погиб после ДТП с большегрузом на ЗСД

В Курортном районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Водитель влетел в стоящую машину.

Трагедия случилась сегодня, 7 августа, на 3 километре ЗСД. По предварительным данным, водитель за рулем грузового автомобиля марки Scania с прицепом совершил наезд на грузовое авто MAN. Перед вторым транспортом находились рабочие, которые убирали дорожные знаки.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, в результате ДТП водитель Scania погиб.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Устанавливается личность погибшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Renault насмерть сбил женщину на Южном полукольце. Авария произошла вне зоны пешеходного перехода, за пределами населенного пункта.