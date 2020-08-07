Водитель фуры погиб после ДТП с большегрузом на ЗСД

Водитель фуры погиб после ДТП с большегрузом на ЗСД
Водитель погиб. Фото: Pixabay

В Курортном районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Водитель влетел в стоящую машину.

Трагедия случилась сегодня, 7 августа, на 3 километре ЗСД. По предварительным данным, водитель за рулем грузового автомобиля марки Scania с прицепом совершил наезд на грузовое авто MAN. Перед вторым транспортом находились рабочие, которые убирали дорожные знаки.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, в результате ДТП водитель Scania погиб.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Устанавливается личность погибшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Renault насмерть сбил женщину на Южном полукольце. Авария произошла вне зоны пешеходного перехода, за пределами населенного пункта.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зсд просишествия смертельное ДТП


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Водитель фуры погиб после ДТП с большегрузом на ЗСД
Петербургские архитекторы вошли в число победителей Всероссийского конкурса ...
Петербуржцы смогут обжаловать штраф за отсутствие маски в метро
В отеле Crowne Plaza на Лиговском ищут бомбу, постояльцев эвакуировали
В Петербурге скончался художник Туман Жумабаев
ФАС выдала предостережение главе Ассоциации фармпроизводителей из-за ...
В центре детской травматологии и ортопедии имени Турнера сделают капремонт
В Петербурге зону платной парковки обозначили синей разметкой