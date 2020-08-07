Renault насмерть сбил женщину на Южном полукольце

В Ленинградской области выясняют обстоятельства смертельной аварии с пешеходом. Женщину сбили на Южном полукольце.

Об аварии рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что авария произошла на Южном полукольце в пятницу, 7 августа, днем.

По предварительным данным, Renault сбил неустановленную женщину. Авария произошла вне зоны пешеходного перехода, за пределами населенного пункта.

Пострадавшая умерла на месте.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства аварии и личность погибшей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Невском районе Петербурга в ДТП едва не погибла пенсионерка. Ее сбили на проспекте Солидарности. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.