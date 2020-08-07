Renault насмерть сбил женщину на Южном полукольце

Renault насмерть сбил женщину на Южном полукольце
В Ленобласти насмерть сбили пешехода. Фото: Pixabay

В Ленинградской области выясняют обстоятельства смертельной аварии с пешеходом. Женщину сбили на Южном полукольце.

Об аварии рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что авария произошла на Южном полукольце в пятницу, 7 августа, днем.

По предварительным данным, Renault сбил неустановленную женщину. Авария произошла вне зоны пешеходного перехода, за пределами населенного пункта.

Пострадавшая умерла на месте.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства аварии и личность погибшей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Невском районе Петербурга в ДТП едва не погибла пенсионерка. Ее сбили на проспекте Солидарности. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гибдд дтп ленобласть пешеход южное полукольцо


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Финляндия останется закрытой для российских туристов до сентября
Будет служить: суд отказал петербуржцу по иску к призывной комиссии в Петербурге
«Яндекс.Драйв» рассказал, что значат красные метки в аккаунтах пользователей
Двое петербуржцев отделались «условкой» за стрельбу по нигерийцам ...
Renault насмерть сбил женщину на Южном полукольце
Во дворе на Ленсовата сгорел Porsche Cayenne, очевидцы говорят о поджоге
В Петербурге появится «Почтовый квартал», стали известны подробности
СК начал проверку после падения ребенка с прогулочного корабля в Петербурге