Пенсионерка едва не погибла под колесами иномарки на Солидарности

Пенсионерка едва не погибла под колесами иномарки на Солидарности
Проспект Солидарности. Фото: скриншот панорамы "Гугл"

В Петербурге выясняют обстоятельства аварии с участием пешехода в Невском районе. Там иномарка сбила женщину.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что авария произошла на проспекте Солидарности в пятницу, 7 августа, утром.

По предварительным данным, Hyundai сбил 73-летнюю женщину. Отмечается, что она переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

В настоящее время правоохранители ведут проверку.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что женщина погибла в результате ДТП в Пушкинском районе. Ее сбили на Московском шоссе недалеко от поселка Шушары. Она скончалась на месте происшествия. Сообщалось, что дорогу она переходила в неположенном месте.

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