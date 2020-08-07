Женщина погибла в результате ДТП в Пушкинском районе

Женщина погибла в результате ДТП в Пушкинском районе
Женщина скончалась от полученных травм. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Дорожно-транспортное происшествие на Московском шоссе привело к гибели пешехода.

Трагедия произошла в поселке Шушары в ночь на пятницу, 7 августа. Согласно предварительным данным правоохранителей, за рулем автомобиля «Zotye T600» находился 38-летний мужчина. Во время движения он сбил женщину. Известно, что дорогу погибшая переходила не по пешеходному переходу, а в другом месте, для этого неприспособленном. В результате наезда, женщина получила травмы не совместимые с жизнью и скончалась. Личность погибшей в настоящий момент устанавливается, однако известно, что на вид ей было 20-25 лет. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают специалисты. По факту случившего уже инициирована соответствующая проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе произошло тройное ДТП, в реанимацию увезли водителя КамАЗа.

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