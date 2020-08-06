В Выборгском районе произошло тройное ДТП, в реанимацию увезли водителя КамАЗа

В Выборгском районе произошло тройное ДТП, в реанимацию увезли водителя КамАЗа
Пострадавшего госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Выборгском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Одного из водителей госпитализировали в тяжелом состоянии.

Авария случилась сегодня утром, 6 августа, на развязке внешнего кольца КАД — ЗСД — Горское шоссе. По предварительным данным, водитель за рулем авто марки Subaru Impreza столкнулся с КамАЗом, после чего влетел в дорожное ограждение и столкнулся с Mitsubishi.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, в результате дорожного инцидента водитель большегруза получил тяжелые травмы. Его доставили в ближайшее медучреждение.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушки оставили часть деталей на проспекте Тореза после тройного ДТП. Серьезно пострадал один автомобиль – у него полностью оказалась разбита передняя часть, а из-под капота повалил дым.

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