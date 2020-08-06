Легковушки оставили часть деталей на проспекте Тореза после тройного ДТП

Три автомобиля столкнулись в Выборгском районе Петербурга. Одну машину, по словам очевидцев, разбили полностью.

Об этом горожане сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». ДТП произошла на проспекте Тореза накануне, 5 августа, поздно вечером. Отмечается, что там столкнулись три авто.

Серьезно пострадал один автомобиль – у него полностью оказалась разбита передняя часть, а из-под капота повалил дым.

Есть ли в результате ДТП пострадавшие, не уточняется.

Как писала gazeta.spb.ru, несколько автомобилей пострадали в результате ДТП на парковке на Дальневосточном проспекте. Молодые люди на иномарке сбили там три машины. Как отметили свидетели происшествия, в некоторых из автомобилей находились дети. По предварительным данным, никто не пострадал.