Ford снес на парковке на Дальневосточном три машины с детьми

ДТП на Дальневосточном. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

ДТП на Дальневосточном. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Петербурге очевидцы сообщают о ДТП с припаркованными машинами в Невском районе. В некоторых пострадавших автомобилях были дети.

Как рассказывают горожане в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте», авария произошла на Дальневосточном проспекте на одной из парковок.

Утверждается, что в Ford, который бил припаркованные машины, находились нетрезвые молодые люди. Всего, по предварительным данным, пострадали три авто.

По словам очевидцев, в двух пострадавших машинах находились дети.

«Виновник не владелец автомобиля, прав нет, страховки соответственно тоже», — рассказал свидетель ДТП.

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