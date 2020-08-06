Ford снес на парковке на Дальневосточном три машины с детьми

В Петербурге очевидцы сообщают о ДТП с припаркованными машинами в Невском районе. В некоторых пострадавших автомобилях были дети.
Как рассказывают горожане в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте», авария произошла на Дальневосточном проспекте на одной из парковок.
Утверждается, что в Ford, который бил припаркованные машины, находились нетрезвые молодые люди. Всего, по предварительным данным, пострадали три авто.
По словам очевидцев, в двух пострадавших машинах находились дети.
«Виновник не владелец автомобиля, прав нет, страховки соответственно тоже», — рассказал свидетель ДТП.
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