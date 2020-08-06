Мотоцикл столкнулся с Lada на Зольной, пилот в больнице

Мотоцикл столкнулся с Lada на Зольной, пилот в больнице
ДТП с мотоциклом. Фото: "Мотосолидарность ДТП"/ ВК

В Петербурге в Невском районе произошло очередное ДТП с участием мотоцикла. В результате водитель пострадал.

Об аварии сообщается в группе «Мотосолидарность ДТП» в социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что авария произошла на Зольной улице. Там мотоциклист столкнулся с отечественным автомобилем.

Подробности ДТП не приводятся, отмечается лишь, что в результате пилот был госпитализирован. Утверждается также, что водитель легкового авто отрицает свою вину в аварии.

Ранее gazeta.spb.ru писала об аварии под мотом Александра Невского в Петербурге. Там, на проспекте Обуховской Обороны, иномарка сбила пешехода, который вышел на дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Проверку ведет региональное управление ГИБДД,

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